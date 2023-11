Le groupe pour le coton durable renforce la traçabilité pour les principaux détaillants

par Ross Kerber

Le groupe Better Cotton, basé en Suisse, a déclaré jeudi qu'il avait ajouté de nouvelles fonctions à une plateforme que les grands détaillants utilisent pour tracer les matériaux tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement.

Better Cotton a déclaré que les détaillants, dont Walmart

WMT.N et Marks and Spencer MKS.L , seront en mesure de dire où le coton a été cultivé et commercialisé, jusqu'au niveau des fermes individuelles. Actuellement, la plateforme ne suit que le volume total de coton produit.

Jacky Broomhead, responsable de Better Cotton, a déclaré que la fonctionnalité actuelle est comparable à celle d'un client qui connaît les sources de production alimentant son réseau local, mais pas les maisons individuelles. "Les changements signifient que vous saurez ce que vous obtenez. Vous pourrez voir le chemin parcouru par le coton jusqu'à vous en tant que distributeur", a-t-elle déclaré.

Créé par des entreprises et plusieurs organisations à but non lucratif, dont le Fonds mondial pour la nature, Better Cotton vise à soutenir l'amélioration des pratiques dans des domaines tels que la gestion de l'eau et des sols et à promouvoir de meilleures normes de travail. L'organisation affirme soutenir 2,2 millions d'agriculteurs dans le monde, ce qui représente 22 % de la production mondiale de coton.

Les détaillants du secteur de la mode sont soumis aux pressions des consommateurs et des groupes militants pour vendre des produits ayant un impact moindre sur l'environnement et fabriqués dans des conditions de travail sûres.

Better Cotton a suspendu sa licence pour le coton provenant de la province chinoise du Xinjiang . À l'époque, l'organisation a cité des facteurs tels que des préoccupations en matière de droits de l'homme et des difficultés d'audit. Les détaillants occidentaux ont dû faire face à des réactions négatives pour avoir soulevé la question des droits de l'homme.

Les acteurs de la chaîne d'approvisionnement du coton comprennent les filateurs, les négociants et les fabricants. Katharine Beacham, responsable des matériaux et du développement durable chez Marks and Spencer, a déclaré qu'elle utiliserait la nouvelle fonctionnalité pour suivre le coton à grande échelle.

"En améliorant la traçabilité de notre coton tout au long de la chaîne d'approvisionnement, nous sommes en mesure de travailler plus étroitement avec nos fournisseurs", a-t-elle déclaré.