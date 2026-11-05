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Le groupe pharmaceutique Egetis s'envole après l'offre de rachat de 547 millions de dollars lancée par ANI
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 09:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions d'Egetis Therapeutics EGTX.ST ont progressé de 11%, après que le développeur pharmaceutique suédois a accepté une offre publique d'achat en numéraire lancée par ANI Pharmaceuticals ANIP.O

** ANI propose un montant total de 5,30 milliards de couronnes suédoises (547 millions de dollars) pour l'ensemble des actions d'Egetis, le prix par action proposé étant supérieur de 12,6% au cours de clôture de 9,99 couronnes enregistré mercredi

** Egetis recommande l’offre à ses actionnaires, estimant qu’ANI est “bien positionnée” pour accélérer le lancement commercial de son médicament Emcitate aux États-Unis

** “Nous pensons qu’ANI dispose des atouts nécessaires pour assurer le succès de la commercialisation d’Emcitate”, déclarent les analystes de Van Lanschot Kempen

** Le courtier juge l'offre équitable, ajoutant qu'elle est intervenue plus tôt que prévu

** L'action Egetis affiche une hausse de 108% depuis le début de l'année

(1 dollar = 9,6971 couronnes suédoises)

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