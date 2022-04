Le groupe Péna et Europlasma confirment leur partenariat pour la production d’énergie bas carbone.



Le groupe Péna consolide sa position de leader français sur le marché du CSR – Combustible Solide de Récupération- grâce à sa collaboration avec l’entreprise landaise Chopex, société française, filiale du groupe Europlasma, spécialisée dans la préparation de CSR à partir de déchets.



Le CSR, une énergie bas carbone



Le CSR est une matière recyclée et une source d’énergie alternative. Il est utilisé en remplacement du charbon principalement dans les industries.

L’objectif premier est de recycler une part des déchets non dangereux en combustible à faible émission carbone; mais l’impact environnemental du CSR est également particulièrement intéressant :

Diminution des GES : le CSR contient une part de CO2 biogénique importante (plus de 65%)

Réduction des quantités de déchets mis à l’enfouissement grâce à une valorisation énergie du déchet constituant une seconde vie pour une matière non recyclable

Gain en autonomie énergétique au niveau national et surtout pour l’industrie. Maîtrise des coûts des énergies

De l’emploi local et surtout de l’emploi non dé-localisable !