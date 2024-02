Le groupe PAT perd son vice-président finances

(AOF) - La société PAT annonce le décès de son vice-président finance et administrateur, Régis Brun, à l’âge de 78 ans, survenu le 26 janvier dernier. La société spécialiste des biomolécules végétales à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine précise que c’est en tant que 1er directeur de l’incubateur lorrain, qu’il a soutenu en 2004 le projet Plantes à Traire, technologie issue de l’Université de Lorraine qui a abouti à la création de la société Plant Advanced Technologies (PAT) en 2005.

Après son départ de l'Incubateur Lorrain, Régis Brun a rejoint la société en 2008 en tant qu'associé et vice-président finance. Il a organisé les premiers contacts avec des investisseurs, qui ont abouti à une première levée de fonds via Arkéon Finance et à l'introduction en Bourse sur le marché Libre d'Euronext Paris en 2009.

