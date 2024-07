Le groupe PAT annonce un chiffre d'affaires en hausse de 149% sur un an

(AOF) - Le groupe PAT (Plant Advanced Technologies, +1,37% à 14,80 euros) annonce un chiffre d'affaires semestriel 2024 combiné non audité de 2,1 millions d'euros, en hausse de 149% par rapport au premier semestre 2023. Le spécialiste de la découverte et de la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine souligne que cette performance est portée par la forte croissance de l'activité et l’augmentation des ventes d’actifs en cosmétique.

"Compte tenu du niveau des ventes du premier semestre et du plan d'économie de charge initié fin 2023", le groupe se dit "confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs d'équilibre opérationnel en 2024".

Il prévoit de "poursuivre sa croissance organique en s'appuyant sur le succès de ses filiales et sur sa stratégie de diversification dans les secteurs de la nutraceutique et de la cosmétique", comptant sur "son portefeuille d'actifs prometteurs, de sa stratégie de diversification réussie et de son engagement en faveur du développement durable".

