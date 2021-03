Le Groupe ORPEA célèbre la Journée internationale des droits des femmes

Pour Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA :



« L'égalité entre les femmes et les hommes est une exigence permanente pour l'entreprise.

Les femmes apportent une vision complémentaire de celle des hommes. Dans un métier de service, de relations humaines, qui plus est dans un secteur dans lequel plus de 80 % des collaborateurs sont des femmes et une majorité des résidents et parents également, les femmes apportent souvent une sensibilité et une approche originales pour les différentes parties prenantes.

Nous croyons au management inclusif et à l'intelligence collective ; il est important pour nous de s'assurer de la diversité de pensée qui peut être apportée par les différents parcours de vie et origines. C'est bien là que réside la vraie richesse, celle qui nous permet tous ensemble d'être complémentaires et d'aller plus loin. »



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.