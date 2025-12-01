 Aller au contenu principal
Le groupe Omnicom en hausse alors qu'il licencie plus de 4 000 salariés
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er décembre - ** Les actions de la société de publicité et de marketing Omnicom Group OMC.N ont augmenté de 1,6 % à 72,76 $

** OMC annonce le licenciement de plus de 4 000 employés et la fermeture de plusieurs marques d'agences de publicité bien connues, après l'acquisition du groupe rival Interpublic

** OMC déclare que les suppressions d'emplois font partie de l'intégration d'IPG et concernent principalement des postes administratifs, y compris certains postes de direction

** Les avantages financiers dépasseraient les 750 millions de dollars d'économies annuelles initialement prévues pour les investisseurs - Omnicom

** Jusqu'à la dernière clôture, OMC avait chuté de ~17% depuis le début de l'année

Valeurs associées

OMNICOM GROUP IN
73,170 USD NYSE +2,12%
