Le groupe Nebius progresse grâce à l'accord de 3 milliards de dollars conclu avec Meta
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société d'infrastructure d'IA Nebius Group NBIS.O sont en hausse d'environ 2 % avant le marché

** NBIS déclare avoir signé un nouvel accord avec Meta META.O d'une valeur de 3 milliards de dollars pour la fourniture d'une infrastructure d'IA sur une période de cinq ans

** NBIS annonce un bond de 355% de son chiffre d'affaires à 146,1 millions de dollars au 3ème trimestre

** La société annonce une perte nette ajustée de 100,4 millions de dollars au troisième trimestre, plus importante que la perte de 39,7 millions de dollars enregistrée il y a un an

** La société vise un chiffre d'affaires annualisé de 7 à 9 milliards de dollars d'ici à la fin de 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait presque triplé depuis le début de l'année

