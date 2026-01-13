 Aller au contenu principal
Le groupe minier chilien prévoit une production de cuivre pouvant atteindre 5,7 millions de tonnes en 2026
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production de cuivre du Chili devrait se situer entre 5,5 millions et 5,7 millions de tonnes métriques en 2026, a déclaré mardi l'association minière nationale Sonami.

La Sonami, qui représente les sociétés minières, prévoit également que le prix moyen du cuivre sera de 4,50 dollars la livre cette année. Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre.

