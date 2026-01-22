 Aller au contenu principal
Le groupe Life Time progresse : les bénéfices préliminaires du quatrième trimestre dépassent les estimations
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de Life Time Group LTH.N , opérateur de chaînes de fitness, augmentent de 3,44% à 28,87 dollars en pré-marché

** La société annonce des revenus préliminaires pour le 4ème trimestre de 743 millions de dollars à 745 millions de dollars par rapport aux estimations des analystes de 736,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** LTH prévoit un bénéfice par action ajusté préliminaire de 0,32 $ à 0,32 $ pour le quatrième trimestre, par rapport aux estimations de 0,28 $

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 3,30 et 3,33 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations de 3,31 milliards de dollars

** Prévisions de croissance du chiffre d'affaires des centres comparables de 6,3 % à 7,3 % pour l'exercice 26

** LTH a augmenté de 20,16% en 2025

