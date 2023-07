(AOF) - Le groupe LFPI annonce la finalisation de l'acquisition de Mandarine Gestion, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires et satisfait à toutes les conditions suspensives. Depuis l'entrée en négociations exclusives, des travaux approfondis ont été menés pour définir les priorités et les axes de développement du nouveau pôle de gestion d'actifs du Groupe. Ces études ont mis en évidence la pertinence stratégique du rapprochement envisagé entre Meeschaert Asset Management, filiale de gestion d'actifs du groupe LFPI, et Mandarine Gestion.

L'objectif est de rassembler les équipes et les expertises de Mandarine Gestion et de Meeschaert Asset Management au sein d'une même entité, créant ainsi une société de gestion forte de près de 100 collaborateurs et gérant plus de 6 milliards d'euros d'actifs sur l'ensemble des grandes classes d'actifs (actions, obligations, diversifiés).

Ce projet de rapprochement reste soumis à l'obtention des autorisations réglementaires et à la consultation des instances représentatives du personnel.