Le groupe LDC reçoit le feu vert pour l'acquisition de France Poultry
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 10:29

Par décision du 24 février 2026, le Tribunal de commerce de Rennes a homologué, dans le cadre d'une procédure de conciliation menée sous l'égide de Maître Sophie Gautier, administratrice judiciaire, un protocole d'accord conclu entre les groupes Almunajem et LDC. Ce protocole d'accord prévoit l'acquisition, par le groupe LDC, de 100% du capital de la société France Poultry au 31 décembre 2026 et de 35,5% du capital de la société Yer Breizh, principal fournisseur de France Poultry, d'ici le 11 mars 2026.

Filiale du groupe saoudien Almunajem, spécialiste de l'agroalimentaire, France Poultry a été créée en mai 2018 lors de la reprise de l'abattoir " export " et du siège social de la société Doux à Châteaulin (Finistère). L'entreprise emploie aujourd'hui 314 salariés, tandis que Yer Breizh en compte 95.

Dans le cadre de cette opération, le groupe LDC annonce qu'à partir de 2027, l'activité Grand Export de la société France Poultry sera progressivement réorientée vers d'autres marchés, complétée puis arrêtée au profit d'un projet de diversification de l'activité vers d'autres productions au sein de l'abattoir
actuel.

En parallèle, LDC prévoit la construction d'un nouvel abattoir spécialisé en poulet, dont la mise en service est envisagée pour début 2028. Exploité par France Poultry, cet outil industriel permettra de répondre à la demande croissante en poulet d'origine française.

Durant cette phase de transition, des dispositifs d'accompagnement seront déployés pour les salariés, en concertation avec les instances représentatives du personnel (IRP), ainsi que pour les éleveurs partenaires.

Dans un contexte de hausse de la consommation de volaille, ces opérations visent à ancrer durablement la production en Bretagne, renforcer la filière avicole en France, soutenir l'emploi dans les territoires et reconquérir les importations.

