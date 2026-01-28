 Aller au contenu principal
Le groupe Kyivstar perd du terrain, les principaux actionnaires cherchant à réduire leur participation
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du plus grand opérateur mobile ukrainien Kyivstar KYIV.O chutent de 4,5 % à 12,02 $ avant la mise sur le marché ** Certains actionnaires existants de Kyivstar sont prêts à vendre 12,5 millions d'actions dans le cadre d'un appel public à l'épargne, selon le prospectus

** La société mère VEON vend 12,1 millions d'actions, tandis que Cohen Circle se débarrasse de 400 000 actions ** KYIV est entrée en bourse à New York l'année dernière après avoir fusionné avec la société d'acquisition à but spécial de Betsy Cohen, Cohen Circle Acquisition Corp I

** VEON détient 89,6 % des parts de KYIV, tandis que Cohen Circle en possède 7,4 %

** Morgan Stanley, Barclays, Cantor et Rothschild & Co sont les co-chefs de file de l'offre

** Les cinq maisons de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter" ou plus; PT médian de 17 $ - données compilées par LSEG

** L'action KYIV a baissé de 3 % depuis le début du mois

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

KYIVSTAR GROUP
12,5900 USD NASDAQ +0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

