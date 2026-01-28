Le groupe Kyivstar perd du terrain, les principaux actionnaires cherchant à réduire leur participation

28 janvier - ** Les actions du plus grand opérateur mobile ukrainien Kyivstar KYIV.O chutent de 4,5 % à 12,02 $ avant la mise sur le marché ** Certains actionnaires existants de Kyivstar sont prêts à vendre 12,5 millions d'actions dans le cadre d'un appel public à l'épargne, selon le prospectus

** La société mère VEON vend 12,1 millions d'actions, tandis que Cohen Circle se débarrasse de 400 000 actions ** KYIV est entrée en bourse à New York l'année dernière après avoir fusionné avec la société d'acquisition à but spécial de Betsy Cohen, Cohen Circle Acquisition Corp I

** VEON détient 89,6 % des parts de KYIV, tandis que Cohen Circle en possède 7,4 %

** Morgan Stanley, Barclays, Cantor et Rothschild & Co sont les co-chefs de file de l'offre

** Les cinq maisons de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter" ou plus; PT médian de 17 $ - données compilées par LSEG

** L'action KYIV a baissé de 3 % depuis le début du mois