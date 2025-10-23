Le groupe KBC renforce sa position en Europe centrale avec l'acquisition de Business Lease en République tchèque et en Slovaquie

Business Lease Group BV, qui fait partie d'AutoBinck Group NV, et ČSOB Leasing République tchèque et ČSOB Leasing Slovaquie, qui font respectivement partie des divisions tchèque et slovaque de KBC Group, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord juridiquement contraignant pour l'acquisition de toutes les actions (100 %) de Business Lease s.r.o. (" Business Lease Czech Republic ") et de Business Lease Slovakia s.r.o. (" Business Lease Slovakia ").

L'acquisition est encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes et devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

L'accord représente un montant total de 72 millions d'euros et n’aura qu’un impact immatériel sur la solide position en capital du groupe KBC (-4 points de base sur le ratio common equity à pleine charge hors plancher).

Grâce à cette transaction stratégique, le groupe KBC développera de manière significative ses activités de leasing en Europe centrale et renforcera sa position sur le marché dans les deux pays.

Johan Thijs, CEO du groupe KBC, explique l’accord : "Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans la stratégie du groupe KBC visant à renforcer notre position déjà solide en République tchèque et en Slovaquie. En intégrant Business Lease à ČSOB Leasing, nous créons une flotte puissante sur les deux marchés : environ 15 000 véhicules de leasing opérationnel en République tchèque, devenant ainsi un acteur du top 5, et environ 10 000 véhicules de leasing opérationnel en Slovaquie, devenant ainsi un acteur de référence du top 3. L'entité combinée sera en mesure d'accroître l'efficacité opérationnelle, d'optimiser l'expérience client et de dégager des synergies substantielles, y compris des opportunités de vente croisée."

Aleš Blažek, CEO de la division tchèque du groupe KBC , a déclaré : "Cette acquisition est une étape importante pour nos services de leasing opérationnel en République tchèque. En intégrant les solutions de mobilité flexibles de Business Lease à notre expertise existante en matière de leasing et à notre solide base de clients, nous serons en mesure d'améliorer considérablement notre présence sur le marché ainsi que notre offre de services. Avec notre flotte combinée, nous devenons non seulement l'un des cinq premiers acteurs du marché tchèque du leasing opérationnel, mais nous renforçons ainsi aussi notre volonté d’innover et de proposer des solutions de mobilité encore plus centrées sur le client."

Daniel Kollár, CEO de la division slovaque du groupe KBC, a ajouté : "Cinq mois après avoir annoncé l'accord d'acquisition de 365.bank, nous sommes heureux d'annoncer - avec notre actionnaire - une autre acquisition stratégique sur le marché slovaque. Cette opération renforce non seulement notre solide position sur le marché, mais démontre également notre ambition d'expansion et de recherche d'opportunités de croissance dans tous les segments. L'acquisition de Business Lease renforcera encore notre leadership sur le marché du leasing, en particulier dans le domaine du leasing opérationnel, où nous deviendrons un partenaire encore plus fort pour répondre aux besoins logistiques des entreprises slovaques."

Vincent Weijers, CEO du Groupe Autobinck, a déclaré : "Au fil des années, l'équipe Business Lease a construit une présence forte et fructueuse sur cinq marchés européens. Dans un contexte de consolidation rapide du marché, le partenariat avec des acteurs plus importants constitue la meilleure voie pour la croissance future. La vente des activités tchèques et slovaques au groupe KBC marque le premier pas dans cette direction. "

Elias Drakopoulos, CEO de Business Lease Group, donne son point de vue : "Nous sommes convaincus que le groupe KBC est le bon partenaire pour assurer le succès continu de nos activités tchèques et slovaques et qu'il offrira un excellent nouveau foyer à nos collègues appréciés."

À propos de Business Lease Group

Business Lease, qui fait partie du groupe néerlandais AutoBinck Group NV, est l'un des principaux fournisseurs de leasing opérationnel et de gestion de flotte, avec une forte concentration sur les PME et les grandes entreprises. Le groupe gère une flotte de plus de 30 000 véhicules et emploie 244 personnes. Son siège social est situé à Prague, avec des bureaux en Europe centrale et orientale (y compris Bratislava).

À propos de ČSOB Leasing

République Tchèque

ČSOB Leasing République Tchèque est une société de Leasing universel qui propose à ses clients une large gamme de services tels que des prêts, du leasing opérationnel, de la gestion de flotte, des contrats de location-financement et d'autres solutions de financement, y compris l'assurance, pour une large gamme d'actifs tels que des véhicules particuliers, des équipements de transport légers et lourds, des machines, des appareils, des équipements informatiques, etc. ČSOB Leasing République Tchèque est une institution de financement d'actifs majeure en République tchèque avec une part de marché d'environ 16 % et 25 000 clients.

Plus d'informations : https://www.csobleasing.cz

Slovaquie

ČSOB Leasing Slovaquie est l'entreprise leader sur le marché slovaque du leasing, offrant des solutions complètes de financement et d'assurance. Les services de ČSOB Leasing Slovaquie comprennent des solutions de financement et d'assurance pour les biens mobiliers, fournis par son propre réseau de vente, ses distributeurs et en coopération avec le groupe ČSOB Slovaquie. L'accent est mis sur le financement de véhicules pour les particuliers et les entreprises. ČSOB Leasing Slovaquie offre une large gamme de solutions de financement, y compris : des prêts, du leasing financier et du leasing opérationnel.

Plus d'informations : https://www.csobleasing.sk

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Kurt De Baenst, Directeur Investor Relations, KBC Groupe

Tel. +32 2 429 35 73 - E-mail : IR4U@kbc.be

Katleen Dewaele, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe

Tel. +32 475 78 08 66 - E-mail : pressofficekbc@kbc.be

