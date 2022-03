Communiqué de presse commun

Le groupe KBC lance sa propre fintech d'intelligence artificielle, DISCAI, une entité juridique distincte.

Par le biais de DISCAI, KBC Groupe commercialise son portefeuille d'applications d'intelligence artificielle, en commençant par le lancement d'une application d'IA conçue pour la lutte contre le blanchiment d'argent.

Par l'intermédiaire de sa propre fintech DISCAI, une filiale à part entière, KBC Groupe commercialise les applications d'intelligence artificielle innovantes qu'il développe en interne à des tiers, notamment des parties B2B. La première application disponible est axée sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

DISCAI opte pour une approche ‘go-to-market’ progressive et s'entourera de partenaires pour la distribution et l'intégration de ces applications. KPMG sera chargé d'attirer les parties B2B intéressées.

DISCAI proposera dans un premier temps une solution basée sur l'IA performante et innovante pour la surveillance étroite du blanchiment d'argent ('Know Your Transaction' dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment). Dans la phase suivante, DISCAI aidera les entreprises et les organisations de divers secteurs dans leur recherche de solutions performantes et innovantes aux défis technologiques et réglementaires de leur domaine. DISCAI s'est également associée à KPMG, qui attirera les parties intéressées du secteur B2B et soutiendra la mise en œuvre de la technologie dans divers pays.

KBC avait déjà annoncé au début de 2021 son intention de rendre sa propre technologie, entre autres de contrôle du blanchiment d'argent, accessible à d'autres entreprises et organisations. La 'bancassurance as a service ' s'inscrit en effet parfaitement dans la stratégie de KBC, qui consiste à aller au-delà de son offre de bancassurance connue.

Dans cette optique, KBC Groupe héberge désormais les solutions IA développées en interne dans une société distincte, DISCAI, qui mettra progressivement ces applications sur le marché. En outre, DISCAI formera les modèles de données sur la base des fichiers de données mis à disposition par le client, conformément à des normes strictes de confidentialité des données.

L'équipe IA de KBC, qui compte actuellement plus de 100 collaborateurs, a développé ces dernières années, avec des experts des départements business et IT internes, des technologies et des applications dont l’utilisation ne se limite pas au secteur financier.

DISCAI proposera dans un premier temps une solution basée sur l'IA performante et innovante pour la surveillance étroite du blanchiment d'argent (‘ Know Your Transaction’ dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment). Cette solution a été testée de manière approfondie ces dernières années chez KBC en Belgique, avant d'être validée en coopération avec une organisation externe réputée.

DISCAI collabore avec KPMG Belgique pour attirer les parties B2B intéressées et soutenir la mise en œuvre de la technologie au sein du réseau mondial de KPMG. Dans la phase initiale, l'accent est mis sur les parties situées à proximité géographique de KBC Groupe et sur l'intégration de la solution auprès de ces parties.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe , se réjouit de la création de DISCAI: ' Au sein de KBC, nous avons acquis ces dernières années une expertise importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Plus de 100 experts travaillent quotidiennement au développement du gigantesque potentiel de cette technologie. Je suis convaincu que le savoir-faire que nous regroupons au sein de DISCAI pourra aider de nombreuses entreprises et organisations de divers secteurs dans leur recherche de solutions performantes et innovantes aux défis technologiques et réglementaires auxquels elles sont confrontées .'

Harry Van Donink, CEO de KPMG Belgique, est enthousiaste à propos de cette collaboration: "En tant que fier partenaire d’implémentation de KBC, notre expertise commune en matière de technologie, de services bancaires et de notre réseau international aura un effet de levier. Comme KBC, KPMG adopte les innovations technologiques pour améliorer les performances et l'efficacité des entreprises. Cette alliance est également une étape stratégique qui solidifie la confiance dans nos services et notre leadership sur le marché de la fintech et de la technologie."

David Hicks, Global Financial Crime Transformation Lead, KPMG International , ajoute : "Il s'agit d'une initiative très intéressante dans la lutte contre la criminalité financière. La fusion de l'expertise de KPMG, leader sur le marché, avec des solutions technologiques innovantes, et l'intégration de ces dernières dans notre réseau fort de 145 pays, nous permettront de mettre la technologie de KBC et de DISCAI à la portée de nos clients dans le monde entier. Je suis fier et enthousiaste de voir cette alliance prendre vie."

DISCAI a été lancé aujourd’hui avec Fabrice Deprez au poste de CEO et une équipe spécialisée d’experts en intelligence artificielle, science et analyse de données et en matière bancaire. Fabrice est un ingénieur commercial belge trilingue de 48 ans qui, jusqu'à sa nomination chez DISCAI, était l’administrateur délégué de la société de conseil IT belge LACO, spécialisée dans l'intelligence des données. Il a précédemment occupé des postes de consultance et de gestion chez Accenture, Deloitte, IBS et CSC.

Fabrice Deprez a résumé la solution de DISCAI : "La lutte contre le blanchiment d'argent est un défi mondial pour les institutions financières. Les institutions financières ont une obligation réglementaire de signaler tout comportement suspect lié au blanchiment d'argent et des amendes substantielles sont liées à la non-conformité. L'approche actuelle, basée sur des solutions traditionnelles à base de règles, nécessite beaucoup de contrôle manuel et passe à côté d'un nombre important de cas liés au blanchiment d'argent. DISCAI propose désormais une solution innovante et très performante basée sur l'intelligence artificielle qui permet de suivre de près le blanchiment d'argent. Cette solution a été testée à grande échelle en Belgique et au sein des entités du groupe KBC et s'avère beaucoup plus efficace pour détecter les cas de fraude et attraper davantage de blanchisseurs d'argent potentiels, ce qui contribuera à une société équitable" .

Johan Thijs (CEO KBC Groupe), Erik Luts (Chief Innovation Officer KBC Groupe), Willem Hueting (Directeur général Shared Service & Operations KBC Groupe) et Barak Chizi (Directeur général, Chief Data and Analytics Officer KBC Groupe) siégeront dans le Conseil d'Administration de DISCAI .

