Le groupe japonais Sumitomo Forestry va acquérir le constructeur américain Tri Pointe Homes pour environ 4,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe japonais Sumitomo Forestry 1911.T a accepté d'acquérir le constructeur de maisons américain Tri Pointe Homes TPH.N pour 47,00 dollars par action en numéraire, ce qui valorise l'opération à environ 4,5 milliards de dollars, ont indiqué les deux entreprises vendredi.

L'offre représente une prime de 29 % par rapport au cours de clôture de Tri Pointe Homes jeudi, ont indiqué les entreprises dans un communiqué commun.