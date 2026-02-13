 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le groupe japonais Sumitomo Forestry va acquérir le constructeur américain Tri Pointe Homes pour environ 4,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe japonais Sumitomo Forestry 1911.T a accepté d'acquérir le constructeur de maisons américain Tri Pointe Homes TPH.N pour 47,00 dollars par action en numéraire, ce qui valorise l'opération à environ 4,5 milliards de dollars, ont indiqué les deux entreprises vendredi.

L'offre représente une prime de 29 % par rapport au cours de clôture de Tri Pointe Homes jeudi, ont indiqué les entreprises dans un communiqué commun.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SUMITOMO FORESTR
11,4900 USD OTCBB 0,00%
TRI POINTE HOMES
36,560 USD NYSE -0,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.02.2026 08:20 

    (Actualisé avec EssilorLuxottica) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite

  • La designeuse de Hello Kitty, Yuko Yamaguchi, le 17 juillet 2014 à Hong Kong ( AFP / aaron tam )
    La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans aux commandes
    information fournie par AFP 13.02.2026 08:17 

    La flamboyante designeuse de Hello Kitty, adorable personnage japonais devenu une marque mondialement connue, tire sa révérence après plus de quatre décennies à façonner son apparence. Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty - qui n'est ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    L'Oréal pénalisé par la taxe sur les entreprises en 2025, année "de transformation"
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:14 

    Le géant français des cosmétiques L’Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros, pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Malgré un bénéfice en baisse, TF1 fait valoir sa "résilience" dans un contexte difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:13 

    Le bénéfice net du groupe TF1 a diminué de 25% en 2025, à 153 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés jeudi, mais le groupe a mis en avant sa "résilience" dans un environnement économique "complexe", marqué par une baisse du marché publicitaire. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank