Le groupe japonais SMFG envisage d'acquérir Jefferies-FT

Le groupe japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T étudie actuellement un possible rachat de Jefferies JEF.N , a rapporté mardi le Financial Times (FT), entrainant une hausse de 9% du titre de la banque d’investissement américaine en avant-Bourse.

SMFG, la deuxième banque du Japon, a chargé une petite équipe de s'assurer que le groupe soit prêt à agir si la baisse du titre de Jefferies ouvre une opportunité, selon le journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. SMFG a refusé de commenter, tandis que Jefferies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'action Jefferies est sous pression, notamment depuis que sa branche de gestion d’actifs a été impliquée dans la faillite du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands, et la banque fait l’objet d’un examen accru concernant ses normes de prêt et son appétit pour le risque.

Selon les données de LSEG, la capitalisation boursière de Jefferies s’élevait à 8,17 milliards (7,05 billion euros) de dollars à la clôture de lundi, contre environ 124 milliards pour SMFG.

SMFG avait pris une participation de près de 5% dans Jefferies en 2021, que sa filiale bancaire Sumitomo Mitsui Banking Corp a porté à 20% en septembre avec un investissement de 912 millions de dollars.

Une opération n’est pas imminente, précise le FT, ajoutant qu’il n’est pas certain que les dirigeants de Jefferies soient disposés à céder la société à un cours déprécié.

SMFG attendrait si les conditions de marché ou la direction de Jefferies ne permettent pas une prise de contrôle complète, ajoute le quotidien.

(Rédigé par Shivani Tanna, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)