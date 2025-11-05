Le groupe japonais Mitsui revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année (+ 6 %)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, réédite)

La maison de commerce japonaise Mitsui 8031.T a déclaré mercredi qu'elle relevait ses prévisions de bénéfices annuels de 6% en raison de l'amélioration des performances de ses activités liées au gaz naturel liquéfié et aux ressources minérales et métalliques.

Elle s'attend désormais à un bénéfice net de 820 milliards de yens (5,4 milliards de dollars) pour l'année qui s'achève en mars, ce qui représente néanmoins une baisse de 8,9% par rapport à l'année précédente.

Pour le semestre, le bénéfice net a augmenté de 2,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 423,7 milliards de yens.

Mitsui, dans lequel Berkshire Hathaway BRKa.N détient une participation de 10 %, a également déclaré qu'il prévoyait de dépenser 200 milliards de yens pour des rachats d'actions et d'annuler des actions propres équivalant à 2,77 % des actions en circulation d'ici à la fin du mois de mars.

Les activités de la maison de commerce couvrent la production et le commerce de combustibles fossiles, les énergies renouvelables et l'alimentation.