Le groupe japonais Kirin vend la marque de bourbon Four Roses à Gallo pour 775 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 01:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, les détails de Kirin et Gallo dans les paragraphes 2-7)

Le brasseur japonais Kirin Holdings

2503.T a déclaré vendredi qu'il allait vendre sa marque de bourbon du Kentucky Four Roses à l'entreprise américaine E&J Gallo Winery pour un montant pouvant atteindre 775 millions de dollars.

Kirin, qui a acheté Four Roses en 2002, a déclaré qu'il envisageait de conclure l'opération au cours du deuxième trimestre.

La vente permettra à Kirin de "réaffecter ses ressources à des activités susceptibles de se développer davantage en tirant parti de ses propres capacités organisationnelles", a déclaré Kirin, sans donner plus de détails.

Le Financial Times a rapporté en octobre que Kirin cherchait à vendre Four Roses pour faire pivoter du secteur des spiritueux en difficulté au Japon et se concentrer sur ses activités dans le domaine de la santé.

Kirin possède des activités dans le domaine des boissons et de la bière, ainsi qu'une filiale pharmaceutique appelée Kyowa Kirin 4151.T .

Un porte-parole de Gallo a déclaré qu'aucun changement n'était prévu dans les opérations, la production ou la distribution de Four Roses. Kirin a déclaré que la marque avait connu une forte croissance depuis son acquisition, principalement sur le marché américain.

(1 $ = 157,0200 yens)

