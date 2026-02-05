 Aller au contenu principal
Le groupe japonais Kirin vend la marque de bourbon Four Roses à E&J Gallo pour 775 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le brasseur japonais Kirin Holdings

2503.T a annoncé vendredi qu'il allait vendre sa marque de bourbon Four Roses au fabricant américain de boissons alcoolisées E&J Gallo Winery pour 775 millions de dollars.

Valeurs associées

KIRIN HOLDINGS
13,000 EUR Tradegate 0,00%
KIRIN HOLDINGS
15,6100 USD OTCBB +4,41%
