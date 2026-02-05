Le groupe japonais Kirin vend la marque de bourbon Four Roses à E&J Gallo pour 775 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le brasseur japonais Kirin Holdings
2503.T a annoncé vendredi qu'il allait vendre sa marque de bourbon Four Roses au fabricant américain de boissons alcoolisées E&J Gallo Winery pour 775 millions de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer