Le groupe japonais Kirin vend la marque de bourbon Four Roses à E&J Gallo pour 775 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le brasseur japonais Kirin Holdings

2503.T a annoncé vendredi qu'il allait vendre sa marque de bourbon Four Roses au fabricant américain de boissons alcoolisées E&J Gallo Winery pour 775 millions de dollars.