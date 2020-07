Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le groupe issu de la fusion PSA-Fiat s'appellera Stellantis Reuters • 15/07/2020 à 20:34









LE GROUPE ISSU DE LA FUSION PSA-FIAT S'APPELLERA STELLANTIS PARIS (Reuters) - Le groupe issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles s'appellera Stellantis, ont annoncé mercredi les deux constructeurs. Stellantis est issu du verbe latin "stello" qui signifie "briller d'étoiles", est-il précisé dans un communiqué. Le logo du nouveau groupe sera dévoilé ultérieurement tandis que les noms et logos des marques de Stellantis resteront inchangés. PSA et FCA comptent finaliser au premier trimestre 2021 cette fusion annoncée en décembre 2019. (Bertrand Boucey)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL +1.01% PEUGEOT Euronext Paris +1.46%