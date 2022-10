Le Groupe ICAPE publie des résultats semestriels 2022 en forte progression et fait le point sur son activité

● Succès de l’introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris



● Forte croissance du chiffre d’affaires semestriel, +51% à 110,2 M€



● Forte hausse de l’EBITDA, +170% à 4,9 M€, et du ROC, +413% à 2,8 M€



● Amélioration significative du résultat net



● Réaffirmation des objectifs à court et à moyen terme



● Accélération de la stratégie M&A suite aux acquisitions de MON PRINT et Lusodabel, respectivement au Danemark et au Portugal



Cyril Calvignac, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Les résultats de ce premier semestre témoignent du dynamisme de la demande pour les solutions que nous offrons partout dans le monde. Grâce aux synergies résultant de la combinaison entre développement organique et stratégie d’acquisitions offensive, notre croissance rentable se déploie activement, comme l’illustrent l’amélioration de notre marge et la hausse maîtrisée de nos coûts de structure. Dans ce contexte, l’ensemble des indicateurs financiers du Groupe progressent significativement. Nous comptons naturellement poursuivre le rythme des acquisitions au cours du second semestre 2022 pour atteindre l’objectif de réaliser environ 230 M€ de chiffre d’affaires sur l’année. L’ensemble de ces éléments nous permettent aujourd’hui de réaffirmer nos objectifs commerciaux et financiers à court et à moyen terme. »



Pour recevoir toute l'information financière du Groupe ICAPE en temps réel, faites-en la demande par mail à icape@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.