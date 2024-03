Le Groupe ICAPE publie des résultats annuels 2023 confirmant sa trajectoire d’amélioration de la rentabilité

● Hausse des marges d’EBITDA à 7,7% vs. 6,6% en 2022 et de résultat opérationnel courant à 5,0% vs. 4,5%



● Hausse marquée des flux de trésorerie opérationnels à 8,2 M€ vs. 3,0 M€ en 2022 liée à l’amélioration de la variation de BFR



● Poursuite et renforcement de la politique de rationalisation des coûts d’exploitation



● Réaffirmation de l’ensemble des objectifs de croissance et de rentabilité du Groupe



● Proposition de distribution d’un dividende de 0,20€ par action, soit un taux de distribution de 39% du résultat net



Fontenay-aux-Roses, France, le 27 mars 2024 à 08h00 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 mars 2024.



