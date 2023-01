Le Groupe ICAPE met fin à ses activités en Russie

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CET, le 16 janvier 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce aujourd’hui se désengager de Russie.



Le Groupe ICAPE a pris la décision de mettre fin à ses activités basées en Russie et de stopper les prises de commandes depuis le 1er janvier 2023. Les négociations sur les conditions de sortie de ses actifs ont été entamées et doivent aboutir dans les meilleurs délais. Ce retrait n’a pas d’impact significatif sur le chiffre d’affaires et les résultats du Groupe, ni en 2022 ni au-delà.



