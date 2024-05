Le Groupe ICAPE annonce son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2024

• Chiffre d’affaires de 43,5 M€, stable en séquentiel



• Accélération des prises de commandes depuis début mars 2024



• Renforcement de la rationalisation des coûts d’exploitation et poursuite de la stratégie de croissance externe offensive



• Confirmation de l’ensemble des objectifs de croissance et de rentabilité du Groupe



Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST, le 15 mai 2024 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électromécaniques à façon, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2024.



