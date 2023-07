Le Groupe ICAPE annonce son chiffre d'affaires et sa marge brute commerciale pour le 1er semestre 2023

● Chiffre d’affaires à 94,1 M€ au 1er semestre 2023, impacté par un contexte industriel adverse



● Amélioration de la marge brute commerciale à 24,2 M€, soit 25,7% du chiffre d’affaires, résultant de l’évolution du mix produit et d’une meilleure efficacité opérationnelle



● Consolidation de la trésorerie en vue de futures acquisitions



● Poursuite des synergies post-intégration des acquisitions



● Réaffirmation des objectifs 2024 et 2026



Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST le 26 juillet 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute commerciale pour le premier semestre 2023.



