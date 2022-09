Le Groupe ICAPE annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, en croissance de plus de 50% à 110 M€

Fontenay-aux-Roses, France, 17h45 CEST le 7 septembre 2022 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2022.



Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Ce premier semestre s’inscrit dans la dynamique historique de forte croissance que connait le Groupe ICAPE. Portée notamment par des tendances de marché favorables et l’accélération de nos acquisitions, la solide performance commerciale réalisée sur la période conforte notre stratégie de développement, associant un modèle historique de croissance organique à une dynamique nouvelle de croissance externe. Dans ce contexte nous sommes confiants quant à la réalisation de nos objectifs commerciaux et financiers à court et moyen terme et réaffirmons nos objectifs de chiffre d’affaires et de croissance externe à fin 2022. »



Pour recevoir toute l'information financière du Groupe ICAPE en temps réel, faites-en la demande par mail à icape@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.