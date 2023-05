Le Groupe ICAPE annonce l’acquisition des actifs du distributeur allemand de circuits imprimés HLT

Fontenay-aux-Roses, France, 7h30 CEST le 29 mai 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui l’acquisition des actifs opérationnels de la société HEISSENBERGER LEITERPLATTENTECHNIK (« HLT »), distributeur allemand de circuits imprimés.





Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « L’Allemagne représente l’un des principaux marchés au niveau mondial, tant pour notre industrie que pour notre Groupe, et c’est pourquoi nous sommes enthousiastes de nous y renforcer à nouveau aujourd’hui grâce à l’acquisition des actifs opérationnels d’HLT. Son équipe hautement qualifiée travaille au quotidien pour de grands noms de l’industrie et leur expertise sera un atout non négligeable pour notre développement sur ce marché mature. Les valeurs d’HLT, centrées autour de la qualité de service à forte valeur ajoutée, correspondent parfaitement aux nôtres. Nous sommes confiants sur le fait que de nombreuses synergies pourront émerger de l’association de nos savoir-faire, notamment au niveau local. »





