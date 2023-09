Le Groupe ICAPE accélère en Allemagne avec l'acquisition de la société Princitec

Fontenay-aux-Roses, France, 18h00 CEST, le 13 septembre 2023 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB »), annonce aujourd’hui l’acquisition de 100% du capital de la société PRINCITEC, fournisseur à haute valeur ajoutée de circuits imprimés.



Yann DUIGOU, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : « Nous poursuivons avec l’acquisition de PRINCITEC l’accélération de notre stratégie de croissance externe, axée sur les synergies d’approvisionnement et de commercialisation ainsi que sur l’optimisation de nos coûts. PRINCITEC présente tous les atouts nécessaires pour générer par ailleurs une croissance organique incrémentale suite à son intégration au sein de notre Groupe. Aussi, son équipe expérimentée, son réseau de fournisseurs solide et son portefeuille clients composé d’une grande variété d’industries confortent notre assise sur le marché allemand, l’un des principaux marchés au niveau mondial. Notre pipeline d’acquisitions potentielles reste très fourni, et nous sommes en discussion avancée avec des cibles couvrant toutes les géographies, nous permettant de réitérer notre objectif de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires cette année. »



