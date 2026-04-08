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Le groupe hongrois Mol achète du pétrole brut aux États-Unis pour une valeur de 500 millions de dollars, selon la Maison Blanche
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique hongroise Mol Group a acheté du pétrole brut d'une valeur de 500 millions de dollars aux États-Unis et à des sociétés américaines, a déclaré la Maison Blanche mercredi.

Cette annonce fait suite à un voyage en Hongrie du vice-président américain JD Vance.

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