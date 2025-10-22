 Aller au contenu principal
Le groupe Healthcare Services bondit après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Healthcare Services Group

HCSG.O en hausse de 13,8 % à 18,87 $ après un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions

** L'action atteint son plus haut niveau depuis avril 2022

** "Les gains de nouveaux clients et des taux de rétention élevés ont stimulé la croissance de notre chiffre d'affaires", a déclaré Ted Wahl, directeur général ** HCSG annonce un chiffre d'affaires de 464,30 millions de dollars au 3ème trimestre, contre 460,40 millions de dollars estimés - données compilées par LSEG

** Bénéfice par action ajusté de 59 cents

** L'action HCSG a augmenté de 42,66 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HEALTHCARE SVCS
18,4052 USD NASDAQ +11,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

