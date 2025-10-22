Le groupe Healthcare Services bondit après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 octobre - ** Les actions de Healthcare Services Group
HCSG.O en hausse de 13,8 % à 18,87 $ après un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions
** L'action atteint son plus haut niveau depuis avril 2022
** "Les gains de nouveaux clients et des taux de rétention élevés ont stimulé la croissance de notre chiffre d'affaires", a déclaré Ted Wahl, directeur général ** HCSG annonce un chiffre d'affaires de 464,30 millions de dollars au 3ème trimestre, contre 460,40 millions de dollars estimés - données compilées par LSEG
** Bénéfice par action ajusté de 59 cents
** L'action HCSG a augmenté de 42,66 % depuis le début de l'année
