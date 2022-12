Le Groupe GAUSSIN signe des commandes avec AMAZON pour 329 tracteurs de parc électriques



Ces accords portent sur 329 tracteurs (incluant ceux déjà annoncés dans la commande initiale) de parc GAUSSIN ATM 38T FULL ELEC dont la livraison à AMAZON commencera en 2023



Le Groupe Gaussin attribuera des bons de souscription d’actions à Amazon



GAUSSIN NA, filiale à 100% de GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce une commande de 329 tracteurs de parc GAUSSIN ATM® 38T "FULL ELEC" de la part d'Amazon, qui inclut la commande de tracteurs de parc GAUSSIN ATM® 38T "FULL ELEC" mentionnée dans le communiqué des résultats financiers de GAUSSIN du 31 octobre 2022. Les tracteurs de parc électriques seront utilisés sur les sites américains d'Amazon.



« Cette importante commande de tracteurs de parc électriques par Amazon représente une étape significative pour la croissance du chiffre d'affaires et l'expansion mondiale de GAUSSIN. Le choix de GAUSSIN par Amazon est une reconnaissance de la maturité de nos solutions clé en main zéro émission, et de nos atouts techniques, fonctionnels et de conception différenciants », a déclaré Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN. « Nous sommes impatients de travailler avec Amazon pour aider à atteindre ses objectifs de décarbonation. »