Le groupe GAUSSIN et son distributeur européen BLYYD annoncent le franchissement du cap du million de kilomètres parcourus par l’ATM 38T FULL ELEC

44 enseignes renommées du e-commerce, de la distribution et de la logistique ont adopté ce véhicule pionnier du zéro émission au succès croissant



GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce que son véhicule ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le seuil du million de kilomètres parcourus depuis son lancement. Les enseignes françaises et internationales les plus renommées ont adopté ce véhicule électrique, pionnier du zéro émission.



Un cap symbolique atteint moins de 5 ans après la mise en service du 1er ATM 38T FULL ELEC

Aujourd’hui, ce sont plus de 40 enseignes qui font rouler chaque jour l’ATM sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s’est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui commence à déployer en 2022 des livraisons en Allemagne, en Angleterre et bientôt en Espagne et au Bénélux.



En moins de 5 ans, la flotte d’ATM FULL ELEC a fait ses preuves dans l’Hexagone. Fort de ce succès, ce véhicule zéro émission commence à s’exporter en Europe et aux États-Unis auprès du leader du e-commerce et du transport pour lequel des volumes de milliers de véhicules sont en cours d’attribution.