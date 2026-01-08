Le groupe Frontier nomme un nouveau directeur général ; les actions augmentent

8 janvier - ** Les actions de la société mère de Frontier Airlines, Frontier Group ULCC.O , augmentent de près de 3,4 % pour atteindre environ 4,9 dollars ** Le conseil d'administration nomme James G. Dempsey au poste de président et directeur général

** Le bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre devrait se situer dans le haut de la fourchette des prévisions précédentes de 4 cents à 20 cents

** 2 des 12 courtiers évaluent l'action à "acheter", 8 à "conserver" et 2 à "vendre"; la prévision médiane est de 5,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action ULCC a baissé de 43,2 % au cours de l'année écoulée