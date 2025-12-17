 Aller au contenu principal
Le groupe Frontier grimpe après la publication d'un rapport sur une éventuelle fusion avec Spirit Aviation
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 00:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de Frontier Group Holdings

ULCC.O , société mère de Frontier Airlines, ont augmenté de 9,7 % à 5,61 $ après la cloche ** Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , en faillite, est en pourparlers pour fusionner avec ULCC, rapporte Bloomberg News

** Un accord pourrait être annoncé dès ce mois-ci, bien que les négociations soient en cours et qu'elles puissent échouer sans accord - Bloomberg

** Spirit et Frontier Airlines n'ont pas souhaité faire de commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters

** L'ULCC a chuté de plus de 28% depuis le début de l'année

