Le groupe Frontier grimpe après la publication d'un rapport sur une éventuelle fusion avec Spirit Aviation

16 décembre - ** Les actions de Frontier Group Holdings
ULCC.O , société mère de Frontier Airlines, ont augmenté de 9,7 % à 5,61 $ après la cloche ** Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , en faillite, est en pourparlers pour fusionner avec ULCC, rapporte Bloomberg News
** Un accord pourrait être annoncé dès ce mois-ci, bien que les négociations soient en cours et qu'elles puissent échouer sans accord - Bloomberg
** Spirit et Frontier Airlines n'ont pas souhaité faire de commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters
** L'ULCC a chuté de plus de 28% depuis le début de l'année
