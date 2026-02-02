Le groupe français Capgemini cherche à rompre ses liens avec l'ICE, alors que le retour de bâton s'amplifie

Retour de bâton contre les entreprises affiliées à l'ICE

Les syndicats français demandent à Capgemini d'auditer les contrats fédéraux américains

Les actions de Palantir ont enregistré des gains importants depuis la réélection de Trump

La société informatique française Capgemini CAPP.PA a décidé de rompre ses liens avec le service américain de l'immigration et des douanes après un retour de bâton des travailleurs, des législateurs et des investisseurs au sujet d'un contrat de 4,8 millions de dollars qu'une filiale américaine a signé avec l'ICE à la fin de l'année dernière.

Capgemini a déclaré dimanche qu'elle vendrait ses activités aux États-Unis, une décision qui met en évidence le risque croissant de réputation pour les entreprises américaines et étrangères après que deux fusillades mortelles de citoyens américains par des agents de l'ICE ont suscité l'indignation du public et des protestations dans tout le pays.

"Vous n'avez pas besoin d'avoir ce genre de projecteur sur vous en ce moment", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Conn, qui ne possède pas d'actions Capgemini.

Aucune faute n'a été imputée à Capgemini, qui a déclaré que la filiale américaine avec le contrat ICE, Capgemini Government Solutions (CGS , représentait 0,4 % du chiffre d'affaires 2025.

Les actions de Capgemini, qui sont sous pression depuis que le contrat ICE a été porté à la connaissance du public, ont augmenté de plus de 2 % lundi après l'annonce de la société qu'elle vendrait CGS.

L'entreprise a invoqué les contraintes juridiques américaines relatives aux contrats fédéraux classifiés, ce qui signifie qu'elle ne peut pas exercer un "contrôle approprié" sur ses activités. La société n'a pas fait d'autres commentaires.

Toutefois, Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini, a déclaré la semaine dernière sur LinkedIn qu'il n'avait été informé que récemment de la nature du contrat, ce qui "soulevait des questions" pour l'entreprise.

La Maison Blanche est en train de reconsidérer certains de ses efforts agressifs et de plus en plus impopulaires en matière d'application de la loi sur l'immigration .

AUTRES ENTREPRISES TRAVAILLANT AVEC L'ICE

De nombreuses entreprises internationales ont des contrats avec l'ICE, y compris Palantir Technologies PLTR.O , basée à Denver, qui a vanté son travail avec le gouvernement américain dans le passé.

Les actions de Palantir, qui publie ses résultats après la clôture de lundi, sont en baisse de 15 % cette année, mais c'est après avoir presque triplé de prix depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024.

Les opérateurs de prisons qui travaillent avec l'ICE, Geo Group GEO.N et CoreCivic CXW.N , ont vu le prix de leurs actions chuter respectivement de 9% et 6% au cours des 10 derniers jours de transactions, bien que cela puisse également être lié aux menaces qui pèsent sur le financement du gouvernement.

Les législateurs démocrates ont bloqué un projet de loi autorisant les dépenses du ministère américain de la sécurité intérieure, alors qu'ils tentent de contrôler l'ICE. Les actions de Geo et de CoreCivic ont gagné respectivement 6 % et 37 % depuis la réélection de Trump en novembre 2024.

Palantir, CoreCivic et Geo Group n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le mois dernier, Hilton HLT.N a retiré de son système un hôtel de Minneapolis qui refusait d'accepter les réservations des agents de l'ICE.

ANTICIPER LE RETOUR DE BÂTON

CGS a obtenu un contrat de l'ICE en décembre 2025 pour des opérations de recherche de personnes, qui utilisent l'analyse de données pour localiser des personnes à partir de dossiers financiers, de données téléphoniques et d'empreintes numériques.

Le ministre français des finances, Roland Lescure, a exhorté Capgemini à faire preuve de transparence sur ses liens avec l'ICE lorsqu'un député de l'opposition a soulevé la question au parlement à la fin du mois dernier.

Le syndicat français CGT a demandé à Capgemini de cesser de travailler avec les institutions fédérales américaines et d'auditer tous les contrats conclus depuis 2007, dans une lettre adressée à Ezzat et dont Reuters a eu connaissance.

Le syndicat a déclaré à Reuters lundi que la vente était "une petite victoire", mais qu'elle ne satisfaisait pas ses demandes, car les 6 000 employés de Capgemini en Amérique du Nord pourraient encore fournir des services à des clients fédéraux.

Le syndicat français CFDT s'est toutefois félicité de la vente.

Michael Field, stratégiste en chef pour les actions européennes chez Morningstar, s'est dit "surpris et impressionné" par la rapidité avec laquelle Capgemini a réagi aux réactions négatives.

"Il semble que la société ait fait preuve de sagesse en prenant les devants et en séparant l'entreprise avant que les réactions ne s'amplifient", a-t-il déclaré.