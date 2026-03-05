Le groupe Flacks "prêt à faire une offre" pour les activités sidérurgiques de Thyssenkrupp en cas d'échec des négociations de vente en cours

Le fonds d'investissement américain Flacks Group serait prêt à faire une offre pour la division acier de l'allemand Thyssenkrupp TKAG.DE si les efforts actuels pour la vendre échouaient, a déclaré jeudi à Reuters son directeur général Michael Flacks.

Thyssenkrupp est en pourparlers avec Jindal Steel International au sujet d'une éventuelle vente de Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) depuis l'automne, discussions qui n'ont pas encore abouti à une offre ferme pour l'entreprise.

Flacks Group, qui se décrit comme l'un des principaux investisseurs dans les actifs en difficulté et les situations spéciales au niveau mondial, a été choisi en décembre par l'Italie pour des discussions exclusives sur la vente de l'entreprise sidérurgique renflouée Acciaierie d'Italia.

"Notre principal intérêt se porte actuellement sur l'Italie, mais nous sommes intéressés par les grandes entreprises sidérurgiques et, si les négociations concernant l'acquisition de l'activité sidérurgique de Thyssenkrupp échouent, nous sommes prêts à faire une offre pour l'acquérir", a déclaré Flacks.

Les actions de Thyssenkrupp sont devenues positives à la suite de cette nouvelle et ont augmenté de 2,2 %.

Le mois dernier, Flacks a déclaré au FT qu'il était également intéressé par l'acquisition de British Steel .

Un porte-parole de Thyssenkrupp a déclaré que la restructuration de TKSE, qui comprend la suppression ou l'externalisation de jusqu'à 11 000 emplois, avait renforcé l'attrait de la division, et que l'entreprise était en pourparlers constructifs avec Jindal Steel International.