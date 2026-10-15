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Le groupe de travail sur l'IA de Trump se réunira jeudi, selon un porte-parole de la FTC
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Courtney Rozen

Le nouveau groupe de travail gouvernemental sur l'IA du président américain Donald Trump doit se réunir jeudi, a déclaré un porte-parole de la Commission fédérale du commerce, alors que la pression s'intensifie sur Washington pour qu'il fasse face aux risques posés par cette technologie en pleine évolution.

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