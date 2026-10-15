Le groupe de travail sur l'IA de Trump se réunira jeudi, selon un porte-parole de la FTC

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(Ajout des paragraphes 2 à 4 du contexte)

par Courtney Rozen

Le nouveau groupe de travail gouvernemental sur l’IA mis en place par le président américain Donald Trump doit se réunir jeudi, a déclaré un porte-parole de la Commission fédérale du commerce, alors que la pression s’intensifie sur Washington pour qu’il fasse face aux risques posés par cette technologie en pleine évolution.

Ce groupe de travail devrait contribuer à définir l’approche de l’administration en matière d’IA à un moment charnière pour l’opinion publique vis-à-vis de cette technologie. Le malaise du public face à l’IA, et au petit groupe de dirigeants qui en pilotent le développement, s’est accru ces derniers mois. La plupart des électeurs américains estiment que l’administration Trump et le Congrès ne prennent pas suffisamment au sérieux les risques liés à l’IA et souhaitent que le gouvernement élabore une nouvelle réglementation pour cette technologie, selon un sondage Reuters/Ipsos publié le 7 octobre.

Trump a baptisé ce groupe la "Super Intelligence Task Force", reprenant ainsi le terme qu’il préfère utiliser pour désigner l’intelligence artificielle. Il est dirigé par le directeur du renseignement national, Jay Clayton, et comprend le directeur du Bureau de la gestion du personnel, Scott Kupor, le président de la FTC , Andrew Ferguson, ainsi que le responsable technologique du ministère de la Défense, Emil Michael.

Scott Kupor a déclaré à Reuters la semaine dernière qu’il s’attendait à ce que le groupe publie une charte décrivant ses objectifs et ses responsabilités après sa première réunion plénière.