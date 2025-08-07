Le groupe de pièces automobiles Dowlais fait état de sorties de fonds au premier semestre en raison des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des détails du paragraphe 2, commentaire du directeur général au paragraphe 3)

L'équipementier automobile britannique Dowlais DWL.L a fait état d'une consommation de trésorerie de 29 millions de livres (38,76 millions de dollars) au cours du premier semestre de l'année, principalement en raison de l'impact des droits de douane américains.

Les droits de douane américains ont frappé de plein fouet les constructeurs automobiles mondiaux , les obligeant à enregistrer des milliards de dollars de pertes, à émettre des avertissements sur les bénéfices, à réduire les prévisions et à augmenter les prix.

"En ce qui concerne l'avenir, nous restons en bonne voie pour compenser les vents contraires liés aux droits de douane au second semestre, et nous continuons à nous attendre à ce que nos performances annuelles se situent dans la partie inférieure de notre fourchette de prévisions", a déclaré le directeur général Liam Butterworth dans un communiqué.

La société est sur le point d'être rachetée par son rival américain American Axle & Manufacturing AXL.N dans le cadre d'une transaction de 1,44 milliard de dollars , qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.

Dowlais a fait état d'une sortie de trésorerie libre ajustée de 29 millions de livres pour le semestre clos le 30 juin, contre une entrée de 10 millions de livres l'année dernière.

(1 $ = 0,7482 livre)