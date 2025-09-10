 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le groupe de joaillerie Pandora construit un plus grand centre de distribution aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails sur le centre de distribution dans les paragraphes 1-3)

Le fabricant de bijoux Pandora PNDORA.CO a déclaré mercredi qu'il allait construire un centre de distribution plus grand dans l'État américain du Maryland pour soutenir son expansion en Amérique du Nord, son marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide.

L'entreprise danoise, qui compte 500 magasins aux États-Unis, a enregistré une croissance organique de 12 % dans le pays au premier semestre 2025, grâce à un trafic solide en magasin et en ligne, a-t-elle déclaré, ajoutant que son chiffre d'affaires aux États-Unis avait plus que doublé entre 2020 et 2024.

La nouvelle installation, qui sera construite à Anne Arundel dans le Maryland, élargit l'empreinte de distribution de Pandora dans le pays de près de 80 %, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"En augmentant nos capacités opérationnelles, nous mettons Pandora en position de saisir les fortes opportunités de croissance que nous continuons d'observer en Amérique du Nord", a déclaré Luciano Rodembusch, président de Pandora North America.

La construction débutera ce mois-ci et l'ouverture est prévue pour le premier semestre 2026, a indiqué Pandora.

Le groupe emploie 8 000 personnes aux États-Unis, soit près de 22 % de ses effectifs mondiaux.

