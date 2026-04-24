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Le groupe de fertilisants Yara dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à de solides marges sur l'azote
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 08:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Résultats de base du premier trimestre supérieurs aux prévisions

* La société prévoit une hausse des coûts du gaz pendant une grande partie de l'année

* Les fabricants d'engrais profitent de la hausse des prix

(Ajout de détails tout au long du texte) par Jesus Calero et Tristan Veyet

Le fabricant norvégien d'engrais Yara

YAR.OL a annoncé vendredi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice de base au premier trimestre, invoquant des marges plus élevées sur l'azote, des livraisons soutenues et des améliorations opérationnelles.

La guerre en Iran a resserré les marchés de l'azote en perturbant les expéditions via le détroit d'Ormuz et en entraînant la fermeture d'usines au Moyen-Orient, ce qui a fait grimper les prix de l'urée et renforcé le pouvoir de fixation des prix des producteurs malgré des risques croissants de destruction de la demande .

Les résultats de Yara font écho à ceux du producteur allemand de potasse et de sel K+S SDFGn.DE , qui a également affiché un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes , la hausse des prix agricoles ayant stimulé les performances de l'entreprise basée en Hesse.

“Les événements au Moyen-Orient exercent une pression considérable sur le système alimentaire mondial, avec des répercussions sur l'ensemble de la chaîne de valeur et des défis croissants pour la viabilité financière des agriculteurs”, a déclaré Svein Tore Holsether, directeur général de Yara, dans un communiqué.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), hors éléments exceptionnels, s'est établi à 896 millions de dollars pour le trimestre clos en mars, contre 638 millions de dollars un an plus tôt.

Ce chiffre est supérieur aux 825 millions de dollars attendus par les analystes dans un sondage réalisé par la société.

La société a déclaré avoir pris un bon départ vers ses objectifs de 2027, après avoir réalisé 180 millions de dollars de réductions de coûts fixes en 2025 et 46 millions de dollars supplémentaires d'économies cette année.

Yara a indiqué que les coûts du gaz naturel devraient être supérieurs de 150 millions de dollars et de 120 millions de dollars aux deuxième et troisième trimestres, respectivement, par rapport à l'année précédente.

Le gaz naturel est un intrant essentiel dans la production d'engrais, ce qui signifie que les fluctuations des prix du gaz peuvent avoir un impact significatif sur les coûts pour les producteurs et les prix payés par les agriculteurs.

Les agriculteurs sont confrontés à une flambée des prix des engrais due à la guerre en Iran et à la fermeture consécutive du détroit d'Ormuz, ce qui pousse certains à se démener pour s'approvisionner à l'approche de la saison des semis de printemps.

Yara a également déclaré qu'elle faisait avancer des projets d'ammoniac à faible teneur en carbone avec Air Products APD.N , visant une décision d'investissement mi-2026 concernant un projet en Louisiane qui produirait 2,8 millions de tonnes d'ammoniac à faible teneur en carbone par an.

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
303,620 USD NYSE +2,41%
K+S
16,120 EUR XETRA +2,22%
YARA INTERNATION
51,460 EUR Tradegate +4,21%
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