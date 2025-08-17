Le groupe de capital-investissement Advent acquiert U-Blox pour 1,3 milliard de dollars

(Mise à jour avec les détails d'Advent tout au long de l'opération)

Le groupe de capital-investissement Advent International a déclaré dimanche qu'il avait accepté de racheter la société suisse U-Blox Holding UBXN.S dans le cadre d'une offre en numéraire d'une valeur d'environ 1,05 milliard de francs suisses (1,30 milliard de dollars).

Advent a déclaré que son offre publique d'achat des actions de U-Blox serait réalisée par sa filiale indirecte ZI Zenith.

L'offre de 135 francs suisses par action représente une prime de 53 % par rapport au prix moyen de l'action pondéré en fonction du volume des six derniers mois, a déclaré Advent dans un communiqué avec U-Blox.

L'offre publique d'achat est soumise aux conditions et aux approbations réglementaires habituelles pour de telles transactions, et devrait être finalisée dans les six prochains mois, a ajouté Advent.

U-Blox, un fabricant de micropuces et de logiciels de navigation, a déclaré vendredi qu'il était en pourparlers avec Advent.

Le groupe technologique suisse, qui est entré en bourse en 2007, a déclaré la semaine dernière qu'il avait réduit sa perte avant intérêts et impôts pour le premier semestre à 7,7 millions de francs, contre une perte de 28 millions un an plus tôt.

Au début de l'année, l'entreprise a vendu une unité fabriquant des modules cellulaires pour la communication sans fil afin de se concentrer sur la technologie de navigation et de positionnement utilisée dans les voitures, les robots et les équipements agricoles.

(1 $ = 0,8063 franc suisse)