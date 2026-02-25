Le groupe d'investisseurs sur le climat se relance avec des règles plus souples mais moins de membres américains

Le NZAM se relance avec plus de 250 membres

Après une suspension d'un an à la suite du retrait de BlackRock

12 entreprises américaines s'inscrivent contre 44 avant la suspension

L'initiative Net Zero Asset Managers a été relancée mercredi avec plus de 250 membres après une suspension d'un an et avec des règles plus souples après qu'une réaction politique américaine ait incité BlackRock

BLK.N à quitter le groupe sur le climat.

La nouvelle déclaration d'adhésion du groupe , créée à la suite d'un examen de six mois, n'exige plus explicitement des membres qu'ils alignent leurs portefeuilles d'investissement sur l'objectif de zéro émission nette d'ici à 2050, ni qu'ils fixent des objectifs à plus court terme.

Cette décision fait suite aux attaques de certains politiciens républicains américains selon lesquelles l'adhésion au groupe et à d'autres groupes similaires pourrait enfreindre les règles antitrust, ce qui a incité BlackRock, le plus grand gestionnaire au monde, à quitter le groupe au début de l'année 2025.

Trente-deux autres sociétés américaines ont ensuite suivi le mouvement, dont Capital Group, JPMorgan Asset Management et Franklin Templeton.

Malgré l'assouplissement des nouvelles règles, seules 12 entreprises américaines ont réadhéré, alors qu'elles étaient 44 au moment de la suspension. D'autres, comme State Street Investment Management et Wellington Management, ont réadhéré, mais uniquement pour leurs activités européennes.

Rebecca Mikula-Wright, présidente du comité directeur du NZAM, a déclaré que l'ampleur du soutien restant envoyait néanmoins un "signal fort aux clients, aux régulateurs et aux autres parties prenantes clés", indiquant que les membres se concentraient sur la gestion du défi climatique.

« La forte participation à la relance d'aujourd'hui reflète la valeur que les signataires du NZAM trouvent à disposer d'une plateforme crédible pour montrer à leurs clients comment ils traitent les risques financiers liés au climat et saisissent les opportunités de transition. »

En vertu de la nouvelle déclaration d'engagement, les signataires fixeront de manière indépendante des objectifs et élaboreront leurs propres stratégies pour réduire les émissions nocives pour le climat liées à leurs investissements, et rendront compte chaque année des progrès accomplis.

« La nouvelle déclaration reflète l'évolution de l'investissement climatique, qui s'est d'abord concentré sur la décarbonisation des portefeuilles, puis sur un ensemble plus large d'approches incluant la décarbonisation, l'investissement de transition, les solutions climatiques, l'adaptation et la résilience », a déclaré Dan Grandage, directeur de l' investissement durable chez Aberdeen Investments.