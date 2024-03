Le groupe Crystal rachète Opti Finance

(AOF) - Le groupe Crystal a annoncé l’acquisition d’Opti Finance, qui rejoint son pôle de gestion privée, Laplace. Créé en 1990, Opti Finance accompagne et conseille 9800 clients (chefs d’entreprise et particuliers) dans leur stratégie patrimoniale et financière pour 1,4 milliard d’euros d’actifs confiés. Présent dans le nord-ouest de la France et à Paris à travers ses 12 bureaux, il fédère une équipe de 77 collaborateurs, dont 31 conseillers en gestion de patrimoine.

Opti Finance est dirigé par six associés : Olivier Lhermitte, Christophe Lebourg, Dominique Payen, Franck Rigaudeau, Frédéric Esnault et Denis Chiron. Ces 4 derniers rejoignent le groupe en tant que directeurs associés de Laplace.

"Je me réjouis que notre groupe renforce sa taille critique dans le nord-ouest de la France : cette opération permet d'augmenter le nombre de CGP à près de 80 conseillers dans ce territoire dynamique", a indiqué Jean-Luc Delsol, directeur général délégué de Laplace.

"Avec 1,4 milliard d'euros d'encours, Opti Finance est le dernier CGP de grande taille non adossé à un fonds," a conclu Benjamin Brochet, directeur général délégué de Crystal.