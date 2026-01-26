Le groupe chinois Zijin Gold rachète le mineur canadien Allied Gold pour environ 4 milliards de dollars

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 7)

Zijin Gold 2259.HK achètera la société canadienne Allied Gold AAUC.TO pour environ 5,5 milliards de dollars canadiens (4,02 milliards de dollars) en espèces, ont déclaré les sociétés lundi, alors que le mineur chinois accélère son expansion mondiale dans un contexte de prix record du métal jaune.

La flambée des prix de l'or a stimulé les marges et les flux de trésorerie des mineurs, ce qui a favorisé la consolidation du secteur, les grands producteurs cherchant à s'assurer des actifs à longue durée de vie et à augmenter la production par des acquisitions plutôt que par le développement de nouvelles mines.

L'accord intervient également au moment où le Canada et la Chine s'efforcent d'améliorer leurs relations, après avoir conclu un accord préliminaire au début du mois pour réduire les droits de douane sur les véhicules électriques et le canola, tout en s'engageant à assouplir les barrières commerciales et à renforcer la coopération stratégique.

Zijin paiera 44 dollars canadiens par action, ce qui représente une prime d'environ 5,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action Allied. Les actions d'Allied cotées en bourse aux États-Unis étaient en hausse de près de 4 % dans les échanges avant bourse.

Peter Marrone, directeur général d'Allied, a déclaré que l'opération représentait une valeur importante pour les actionnaires et mettait en évidence l'étendue du portefeuille d'actifs aurifères de la société en Afrique.

Zijin, l'une des plus grandes sociétés d'extraction d'or au monde, présente dans neuf pays, a connu des débuts fulgurants à Hong Kong l'année dernière , à la faveur d'une hausse soutenue des prix de l'or et d'un boom des levées de fonds au mois de septembre.

En vertu de l'accord, Allied devra payer 220 millions de dollars canadiens à Zijin si l'accord est résilié sous certaines conditions.

Les sociétés prévoient que la transaction sera conclue d'ici la fin avril 2026.

(1 $ = 1,3676 dollar canadien)