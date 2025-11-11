Le groupe chinois COFCO conclut des accords de plusieurs milliards de dollars sur le soja et l'huile de palme brésiliens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité d'oléagineux du négociant public COFCO a déclaré lundi avoir signé des accords d'achat de soja, d'huile de soja, d'huile de palme et d'autres produits agricoles brésiliens, pour un volume total de près de 20 millions de tonnes d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars.

Les contrats avec des négociants tels que ADM ADM.N , Bunge

BG.N , Cargill et Louis Dreyfus ont été signés la semaine dernière lors de l'Exposition internationale des importations de Chine à Shanghai, a indiqué COFCO Oils & Oilseeds dans un communiqué publié sur son compte officiel WeChat.

Le communiqué ne mentionne pas les produits agricoles américains. Pékin a effectué des achats modestes de produits agricoles américains, y compris quelques cargaisons de soja achetées par COFCO en guise de geste de bonne volonté dans le cadre de l'amélioration des relations commerciales avec Washington.

Malgré l'assouplissement de certains droits de douane sur une série de produits agricoles américains, la Chine a maintenu un prélèvement de 10 % sur toutes les importations américaines, ce qui limite les espoirs d'une reprise plus large du commerce.

Les droits de douane sur le soja, par exemple, sont passés de 23 % à 13 %, ce qui reste trop élevé pour les acheteurs privés.

Les négociants surveillent les achats importants effectués par des entreprises publiques telles que COFCO, après que la Maison Blanche a déclaré que Pékin s'était engagé à acheter 12 millions de tonnes d'ici à la fin de l'année.

La Chine n'a pas confirmé ces chiffres.