Le Groupe Casino finalise la cession de 545 magasins Leader Price

30 novembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA CASP.PA : * LE GROUPE CASINO ANNONCE LA FINALISATION DE LA CESSION LEADER PRICE * A FINALISÉ LA CESSION À ALDI FRANCE DE 545 MAGASINS LEADER PRICE, 2 SUPERMARCHÉS CASINO ET 3 ENTREPÔTS, POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE DE 717 MILLION D'EUROS * LES PRODUITS DE CESSION S'ÉTABLISSENT À 683 MILLIONS D'EUROS DONT 648 MILLIONS D'EUROS PERÇUS CE JOUR * LE GROUPE POURRAIT CÉDER PROCHAINEMENT À ALDI DES MAGASINS LEADER PRICE COMPLÉMENTAIRES POUR UN MONTANT POUVANT ATTEINDRE 11 MILLION D'EUROS * LES OPÉRATIONS CONTINUERONT D'ÊTRE GÉRÉES PAR LE GROUPE CASINO JUSQU'AU PASSAGE PROGRESSIF DES MAGASINS SOUS ENSEIGNE ALDI TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -0.74% RALLYE Euronext Paris -1.68%