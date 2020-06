Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Groupe Casino finalise la cession à GBH de sa filiale Vindémia Reuters • 30/06/2020 à 18:13









30 juin (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA CASP.PA : * LE GROUPE CASINO A FINALISÉ LA CESSION À GBH DE SA FILIALE VINDÉMIA, LEADER DE LA GRANDE DISTRIBUTION DANS L'OCÉAN INDIEN * LES PRODUITS DE CESSION S'ÉLÈVENT À 207 MILLIONS D'EUROS SUR LA BASE D'UNE DETTE FINANCIÈRE NETTE ET D'UN BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ESTIMÉS AU 30 JUIN 2020, DONT 186 MILLIONS D'EUROS REÇUS CE JOUR * MONTANT TOTAL DES PRODUITS DE CESSION D'ACTIFS NON STRATÉGIQUES ENCAISSÉS À 2,0 MILLIARDS D'EUROS DEPUIS JUILLET 2018 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -1.41% RALLYE Euronext Paris -3.57%