Le groupe Canal + et beIN Sports renouvellent leur accord de distribution exclusive

(AOF) - Le groupe Canal+ et beIN Sports ont annoncé renouveler leur accord pluri-annuel de distribution exclusive en France des chaînes beIN Sports, incluant la grande affiche par journée de Ligue 1 de football, chaque samedi à 17h, sans surcoût pour les abonnés. Dans le cadre de cet accord de distribution, qui a initialement débuté le 1er juin 2020, Canal+ propose toutes les chaînes et tous les contenus sportifs premium de beIN Sports au sein de ses offres, tout en étant le distributeur exclusif de beIN auprès de l'ensemble des fournisseurs d'accès à internet, sur toutes les plateformes en France.

